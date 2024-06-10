10 июня 2024, 20:09
Российский самолет мог нарушить воздушное пространство Финляндии
Власти Суоми начали расследование по факту возможного нарушения воздушных границ военным самолетом из России
Российский военный самолет мог нарушить воздушное пространство Финляндии. Такое заявление сделал глава министерства обороны Суоми Антти Хяккянен.
По информации министра, инцидент произошел утром 10 июня в Финском заливе недалеко от города Ловииса. Предположительно российский самолет пробыл в воздушном пространстве Финляндии две минуты, проникнув вглубь территории страны на 2,5 километра.
Хяккянен отметил, что власти Финляндии серьезно отнеслись к ситуации и немедленно начали расследование. За его проведение отвечает Пограничная служба. // Фото: unsplash.com / Joakim Honkasalo