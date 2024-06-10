Российский самолет мог нарушить воздушное пространство Финляндии

Российский военный самолет мог нарушить воздушное пространство Финляндии. Такое заявление сделал глава министерства обороны Суоми Антти Хяккянен.

По информации министра, инцидент произошел утром 10 июня в Финском заливе недалеко от города Ловииса. Предположительно российский самолет пробыл в воздушном пространстве Финляндии две минуты, проникнув вглубь территории страны на 2,5 километра.

Хяккянен отметил, что власти Финляндии серьезно отнеслись к ситуации и немедленно начали расследование. За его проведение отвечает Пограничная служба. // Фото: unsplash.com / Joakim Honkasalo