Российский боец ММА исполнил волю матери

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гейджи на турнире по смешанным единоборствам UFC 254. Вскоре после этого Хабиб заявил о том, что это был его последний бой в ММА.

Как рассказал Хабиб, после смерти отца он пообещал своей матери завершить карьеру.

«Это был мой последний бой. Когда UFC позвонили по поводу боя, я разговаривал с моей матерью три дня. Она не хотела, чтоб я дрался без отца, но я пообещал, что это будет мой последний бой. Я пообещал, и я должен этому следовать»,

— сообщил он журналистам.

Хабиб ушел из ММА непобежденным: всего он провел 29 боев, и ни в одном не потерпел поражения. // Фото: unnw.ru