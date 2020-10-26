«Белгород» разгромила команду «СКА-ГУОР Карелия» со счетом 10:2
В воскресенье в Ледовом дворце города бумажников «СКА-ГУОР Карелия» принимала на своем льду команду из Белгорода, сообщает паблик карельской команды. Встреча завершилась со счетом 2:10 в пользу гостей.
А начиналось все вполне оптимистично. До игры в Карелии белгородцы дважды крупно уступили в Санкт-Петербурге – 0:5 и 3:8 – и шли на 12-м месте турнирной таблицы.
Первый гол в матче белгородские хоккеисты пропустили на 46-й секунде, отличился Роман Пантыкин. Но уже через две минуты Максим Сизов сравнял счёт, а ещё через пять Павел Ухов вывел белгородцев вперёд.
В середине периода Артём Крылов сделал 2:2, но Роберт Нуруллин вскоре вывел «Белгород» вперёд – 3:2. Больше хозяева голов не забили, хотя на площадке шла равная игра с небольшим преимуществом гостей.
В составе нашей команды голы забили: Илья Минаев (Роман Пантыкин) и Артем Крылов (Глеб Башлыков, Илья Минаев).
Теперь карельская команда отправится на выезд, где ей предстоит встретиться с «Динамо-Юниор» и «Динамо-576» в Санкт-Петербурге.
Фото из группы Училище олимпийского резерва в Кондопоге
Запись матча. Начало трансляции в 1:26:00