«Белгород» разгромила команду «СКА-ГУОР Карелия» со счетом 10:2

В воскресенье в Ледовом дворце города бумажников «СКА-ГУОР Карелия» принимала на своем льду команду из Белгорода, сообщает паблик карельской команды. Встреча завершилась со счетом 2:10 в пользу гостей.

А начиналось все вполне оптимистично. До игры в Карелии белгородцы дважды крупно уступили в Санкт-Петербурге – 0:5 и 3:8 – и шли на 12-м месте турнирной таблицы.

Первый гол в матче белгородские хоккеисты пропустили на 46-й секунде, отличился Роман Пантыкин. Но уже через две минуты Максим Сизов сравнял счёт, а ещё через пять Павел Ухов вывел белгородцев вперёд.

В середине периода Артём Крылов сделал 2:2, но Роберт Нуруллин вскоре вывел «Белгород» вперёд – 3:2. Больше хозяева голов не забили, хотя на площадке шла равная игра с небольшим преимуществом гостей.

В составе нашей команды голы забили: Илья Минаев (Роман Пантыкин) и Артем Крылов (Глеб Башлыков, Илья Минаев).

Теперь карельская команда отправится на выезд, где ей предстоит встретиться с «Динамо-Юниор» и «Динамо-576» в Санкт-Петербурге.

Фото из группы Училище олимпийского резерва в Кондопоге

Запись матча. Начало трансляции в 1:26:00