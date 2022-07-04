Российский банк начинает работу в Херсонской и Запорожской областях

Россия делает все, чтобы восстановить нормальную жизнь людей на освобожденных от неонацистов территориях. Необходимые банковские услуги предоставит российский ПСБ. Такое решение было принято на встрече председателя банка с главами ВГА Херсонской и Запорожской областей.

У нас появилась возможность оказывать жителям все банковские услуги - выпуск карт, снятие денег в банкоматах, стали доступны переводы, накопительные и расчетные счета, обмен валюты,

— сообщил глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий.



Помимо выполнения основных функций, банк будет принимать активное участие в развитии промышленной, транспортной и жилищной инфраструктуры областей, реализовывать социально-экономические проекты.



В Херсоне и Мелитополе уже открылись первые отделения банка. Населению и предприятиям стало доступно банковское обслуживание на уровне лучших российских стандартов.



В течение 2022 года ПСБ будет развивать сеть отделений на территории регионов и расширит набор продуктов и услуг. Появится возможность взять потребительские кредиты и ипотеки. Будет доступен эквайринг, обслуживание зарплатных проектов и корпоративное кредитование, а также обеспечение бесперебойной выплаты пенсий и пособий жителям областей.



Ранее главы Херсонской и Запорожской областей обращались к банку с просьбой начать работу в этих регионах. Теперь жителям и бизнесу этих областей станут доступны удобные финансовые сервисы ПСБ, широкая линейка банковских продуктов и услуг, надежность и бесперебойность обслуживания.