Русское Печное Общество выпустило книгу для самых маленьких

В Европейских государства существуют объединения профессионалов: сантехники, электрики, строители и даже печники. Каждое профессиональное объединение или ассоциация стремиться заинтересовать подрастающее поколение своей деятельностью, показать её важность для общества и рассказать, что же интересного в их работе.

Члены Ассоциации европейских печников VEUKO в начале года поделились с нами книжками для детей, в которых ярко и просто рассказывают о печнике. Изучив опыт наших немецких и словацких коллег, Русским Печным Обществом было решено пойти по подобному пути и выпустить подобную книгу.

Совместно с Карельским детским писателем в Печном центре создали простой текст, который поймёт ребёнок и его родители, а яркие и понятные картинки – помогут лучше раскрыть суть печного дела.

«Печник – совсем не умирающая профессия, как многие думают. Мы замечаем, как с каждым годом всё больше и больше молодых ребят интересуются именно этой профессией, расширяется география конкурса WorldSkills Russia в компетенции «Печное дело», - рассказали в Печном центра «Ками».





Если вы хотите приобрести книгу – обращайтесь к сотруднице Печного центра "Ками": телефон: 8(906)207-41-53 (Юлия).

Электронная почта: coordinator@kamicenter.ru

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