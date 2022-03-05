Российским авиаперевозчикам рекомендовали прекратить рейсы за рубеж

Всем авиакомпаниям в РФ настоятельно рекомендовали с 6 марта прекратить международные рейсы. Такое предупреждение Росавиация распространила в связи с массовыми арестами самолетов за границей, передает «Интерфакс».

Это касается авиакомпаний, которые имеют по договорам лизинга зарегистрированные в реестрах зарубежных государств самолеты. Таким перевозчикам следует с 00:00 по московскому времени 6 марта приостановить перевозку пассажиров и грузов из России за границы. С полуночи 8 марта они должны временно прекратить перевозки из-за рубежа в РФ.

Такая рекомендация объясняется «высокой степенью риска задержания или ареста воздушных судов российских авиакомпаний за рубежом», сообщили в ведомстве.

При этом ограничения пока не затрагивают авиакомпании, эксплуатирующие самолеты иностранной или российской регистрации, если «отсутствуют риски их ареста или задержания».

Также рекомендации не затрагивают иностранные авиакомпании тех стран, которые не присоединились к санкциям и не ограничили воздушное сообщение с Россией.

При этом почти вся гражданская авиатехника российских авиакомпаний зарегистрирована за рубежом. Самолеты российского производства еще до санкций летали в основном внутри РФ. // Фото – xusenru/pixabay.com