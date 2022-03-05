В Рособрнадзоре оценили возможность отмены ЕГЭ

В России не планируется отмены ЕГЭ на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, его слова приводит РИА Новости.

«Пока об отмене единого государственного экзамена речи нет, риски есть, мы уже работаем с субъектами, антикризисные меры принимаем», - заявил глава ведомства.

Он также отметил, что пока у сотрудников Рособрнадзора есть твердое ощущение, что в России смогут провести ЕГЭ. Фото pixabay.com/F1Digitals