Российских туристов все же стали пропускать в Финляндию

Пограничники 15 июля начали выпускать из страны россиян, которые едут в Финляндию. Ночью и утром всех разворачивали обратно, но когда подписанное премьером постановление опубликовали, границы открыли, передает 47news.ru.

Напомним, сегодня туристы в массовом порядке жаловались, что пересечь сухопутную границу не удается. Но около 11:00 границы все же открылись, россияне выехали в Финляндию через пункт пропуска «Брусничное» в Ленобласти.

Пограничники перестали препятствовать перемещению в соседнюю страну после официальной публикации постановления Михаила Мишустина.

Позднее в Погрануправлении ФСБ Карелии подтвердили, что и через пропускные пункты республики тоже можно попасть в Финляндию.