Российские вузы готовятся провести летнюю сессию в режиме онлайн

Большинство вузов России собираются провести летнюю сессию в онлайн-режиме. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Расшифровку слов чиновника приводят «Известия».

Министр также не исключил, что и следующий учебный год высшим учебным заведениям придется начать в режиме дистанционного обучения. Всему виной - пандемия коронавируса, сроки завершения которой пока не ясны.

Фальков также назвал преждевременными предположения о том, что некоторые вузы могут закрыться из-за кризиса, вызванного пандемией. По словам министра, учебные заведения уже адаптировались к проведению учебного процесса в онлайн-формате.