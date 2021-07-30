Российские власти собираются запретить экспортировать бензин из страны

Вывозить бензин из России могут временно запретить. К такому решению всерьез готовятся власти, сообщил зампред правительства РФ Александр Новак, слова которого приводит ТАСС.

В самое ближайшее время минэнерго, вероятно, внесет в кабмин соответствующее предложение, отметил вице-премьер. Запретить экспорт горючего власти намерены, чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.

Цены на топливо в последнее время растут, спрос превышает предложение. Решение о прекращении вывоза бензина из России могут принять уже 30 июля, в конце торгового дня на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

При этом доходы бюджета не сократятся, так как их компенсирует топливный акциз на внутреннем рынке. // Фото: Wilhei/Pixabay