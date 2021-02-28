28 февраля 2021, 16:10
Российские лыжники взяли бронзу в командном спринте на чемпионате мира
Глеб Ретивых и Александр Большунов уступили норвежскому и финскому дуэту
В немецком Оберстдорфе прошли командные спринты на чемпионате мира по лыжным гонкам. Российские спортсмены сумели завоевать одно призовое место.
В финале мужского командного спринта Глеб Ретивых и Александр Большунов стали третьими, уступив командам из Норвегии и Финляндии. От победителей наши лыжники отстали на две секунды.
В женском спринте россиянки Юлия Ступак и Наталья Непряева пришли к финишу четвертыми, оставшись без наград.
Напомним, накануне Александр Большунов впервые в карьере стал чемпионом мира, выиграв золото в скиатлоне. Фото championat.com