Российские лыжники взяли бронзу в командном спринте на чемпионате мира

В немецком Оберстдорфе прошли командные спринты на чемпионате мира по лыжным гонкам. Российские спортсмены сумели завоевать одно призовое место.

В финале мужского командного спринта Глеб Ретивых и Александр Большунов стали третьими, уступив командам из Норвегии и Финляндии. От победителей наши лыжники отстали на две секунды.

В женском спринте россиянки Юлия Ступак и Наталья Непряева пришли к финишу четвертыми, оставшись без наград.

Напомним, накануне Александр Большунов впервые в карьере стал чемпионом мира, выиграв золото в скиатлоне. Фото championat.com