Ученые назвали заметно снижающий риск смерти продукт

Регулярное употребление перца чили способно заметно снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Это выяснили ученые из Американской кардиологической ассоциации, пишет «Лента.ру».

Медики провели исследование и изучили данные о здоровье более 570 тысяч человек и пришли к выводу, что у включивших в свой рацион этот продукт пациентов снижался риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 26 процентов, от рака - на 23 процента.

Ученые подчеркнули, что такие свойства перца чили объясняются тем, что в нем есть капсаицин, который обладает противовоспалительными, антиоксидантными и противораковыми свойствами. Кроме того, он может регулировать уровень глюкозы в крови. Фото broadridge.com