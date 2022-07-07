Российская соцсеть станет предупреждать о подозрительных собеседниках

Приложение ВКонтакте станет еще безопаснее, сообщает пресс-служба соцсети. Мессенджер начнет предупреждать пользователей о подозрительных собеседниках с помощью специального баннера в групповых чатах и диалогах.

«Пользователи, которые столкнутся с предупреждающим баннером, смогут мгновенно отправить жалобу и добавить потенциального мошенника в черный список. Чат или диалог будут удалены, чтобы их участники не смогли перейти по опасным ссылкам. Мошенникам будет сложнее обманывать пользователей, выманивая у них деньги или получая пароли и другие личные данные»,

- говорится в сообщении.

Пока функция доступна части пользователей соцсети, но вскоре появится у всех. Фото: vk.com/press.