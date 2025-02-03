Россиянку в Финляндии осудили за похищение ее детей

Финляндия приговорила женщину к условному тюремному сроку на три месяца за похищение двоих собственных детей. Инцидент произошел летом прошлого года, когда она забрала и вывезла их из страны, передает Yle.fi.

Женщина признала свою вину на судебном заседании. Дети, которые имели разрешение на проживание в Финляндии, с сентября 2022 года жили в Лиекса, где проводили время поочередно с обоими родителями. Несмотря на то что дети зарегистрированы по адресу отца, у родителей была совместная опека над ними.

Мать договорилась с отцом детей, что летом она отвезет их в Россию на короткий срок — две или три недели. Она пообещала вернуть детей в Финляндию до начала учебного года. Однако, находясь в России, женщина сообщила, что не вернет детей, а устроит их в школу в России. Более того, она заявила, что отдаст детей только при условии выполнения требований по разделу имущества.

Только в декабре прошлого года отец забрал детей из России и вернул их в Финляндию. Мать была задержана в Финляндии еще в ноябре, а затем освобождена после завершения судебного разбирательства. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу. // фото: unsplash.com