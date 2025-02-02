Почти 600 россиян ждут решения о предоставлении убежища в Финляндии

В Финляндии около 600 россиян находятся в ожидании решения о предоставлении убежища. Об этом сообщила миграционная служба страны, уточнив, что эти люди подали заявки в связи с мобилизацией в России и опасениями попасть на спецоперацию в Украине, передает Yle.fi.

Как сообщил специальный инспектор миграционного ведомства Эппу Ояала, в настоящий момент приоритет будет отдан тем, чьи заявления находятся на рассмотрении более шести месяцев. Миграционная служба планирует завершить процесс принятия решений по этим заявлениям до конца апреля.

Ояала отметил, что многочисленные заявки россиян связаны с их беспокойством по поводу возможной отправки на фронт, однако подчеркнул, что сама угроза мобилизации не является основанием для автоматического получения убежища в Финляндии.

Задача ведомства заключается в том, чтобы объективно оценить, какое наказание или преследование может ожидать человека, если он откажется от участия в боевых действиях. // фото: freepik.com