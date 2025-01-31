Завод по производству взрывчатки за 200 млн евро откроют в Финляндии

В городе Пори (Финляндия) будет построен завод, занимающийся производством тротиловых взрывчатых веществ. Строительство предприятия обойдется более чем в 200 миллионов евро, а исполнителем проекта станет финская компания Forcit, специализирующаяся на производстве взрывчатки.

Сообщение об этом сделано министром обороны Антти Хяккяненом на пресс-конференции, передает Yle.fi.

Завод планируется запустить в 2028 году, при этом значительная часть его продукции будет направлена на экспорт. Тротил в основном используется в изготовлении снарядов для артиллерии и минометов.

По словам министра, этот проект, курируемый Министерством обороны Финляндии, играет важную роль в увеличении производства боеприпасов на территории Европы. Финансирование проекта также поддерживают союзные государства, так как западные страны сталкиваются с проблемой нехватки боеприпасов.

Хяккянен отметил, что спрос на тротил, основное сырье для артиллерийских снарядов, значительно увеличился в последние годы и, по прогнозам, сохранится на высоком уровне в будущем. // фото: freepik.com