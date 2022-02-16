16 февраля 2022, 12:04
Россиянки выиграли серебро в биатлонной эстафете на Олимпиаде
В активе сборной ОКР на Играх уже 21 медаль
Женская сборная России по биатлону завоевала серебряные медали в эстафете на Олимпиаде в Пекине.
Российская команда в эстафете была представлена Ириной Казакевич, Кристиной Резцовой, Светланой Мироновой и Ульяной Нигматуллиной.
Наши биатлонистки уступили только сборной Швеции. Бронзу взяли немецкие спортсменки.
В активе сборной ОКР на Играх в Пекине уже 21 медаль - 4 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых. Фото pixabay.com/Agzam