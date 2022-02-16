Россиянки выиграли серебро в биатлонной эстафете на Олимпиаде

Женская сборная России по биатлону завоевала серебряные медали в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

Российская команда в эстафете была представлена Ириной Казакевич, Кристиной Резцовой, Светланой Мироновой и Ульяной Нигматуллиной.

Наши биатлонистки уступили только сборной Швеции. Бронзу взяли немецкие спортсменки.

В активе сборной ОКР на Играх в Пекине уже 21 медаль - 4 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых. Фото pixabay.com/Agzam