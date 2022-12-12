Россиянкам указали на опасность использования кремов зимой

Дерматолог Татьяна Егорова предупредила россиянок об опасности использования увлажняющих кремов зимой. Слова эксперта приводит радиостанция «Говорит Москва».

Как отметила врач, увлажняющие кремы, а также BB- и CC-кремы содержат воду, которая на морозе кристаллизуется и может спровоцировать обморожение. Поэтому зимой перед выходом на улицу их лучше не использовать.

Егорова порекомендовала наносить косметику для вечернего ухода лица за три часа до сна. Доктор отметила, что, если ложиться спать с кремом на лице, возможны отеки. Если у человека сухая или нормальная кожа, утром можно протереть глаза ватным диском с кипяченой водой и на этом завершить процедуры.

Эксперт также советует не использовать тональный крем, поскольку он закупоривает поры. // Фото: unsplash.com