Россиянам назвали способы приготовления картошки без лишних калорий

Диетолог Андрей Бобровский перечислил способы приготовления картофеля без лишних калорий. Слова эксперта приводит радио Sputnik.

Как отметил врач, сам по себе картофель не вредит ни здоровью человека, ни фигуре. Лишь неправильное приготовление может сделать этот любимый многими продукт вредным.

Так, если регулярно питаться картофелем фри, то проблем не избежать, поскольку такая картошка трижды оказывается в жиру и накапливает вредные вещества. Переедание такого блюда грозит, как минимум, лишним весом, а, как максимум, проблемами с сердечно-сосудистой и пищеварительной системой.

Диетолог считает, что не способны навредить фигуре картофель, приготовленный на пару, в мундирах, или картошка, обжаренная с минимальным количеством масла. // Фото: unsplash.com