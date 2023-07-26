Россиянкам назвали скрывающую недостатки фигуры одежду

Стилист Надя Иванова рассказала об одежде, которая может скрыть недостатки фигуры. Слова специалиста приводит издание Teleprogramma.pro.

Так, эксперт посоветовала россиянкам обратить внимание на юбку-карандаш. Она назвала эту вещь безукоризненным вариантом, легко сочетающимся с любой одеждой в гардеробе. При этом Иванова пояснила, что при выборе такой юбки стоит учитывать фактуру и дизайн и посоветовала присмотреться к вариантам из шерсти, кожи и кашемира.

«Если бедра достаточно широкие, то можно обратить внимание на юбку с защипами по талии. Она немного нивелирует их объем», - уточнила стилист.

Также эксперт отметила юбки длины макси из шелка или атласа. Такая модель делает женщину выше и визуально стройнит, считает специалист. Вдобавок обладательницам пышных форм также подойдут юбки струящегося силуэта и средней длины с легким клешем, подытожила Иванова. // Фото: unsplash.com / Lucas Hoang