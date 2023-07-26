26 июля 2023, 21:11
Россия

Россиянкам назвали скрывающую недостатки фигуры одежду

Стилист объяснила, как одежда может скрыть недостатки внешности

Стилист Надя Иванова рассказала об одежде, которая может скрыть недостатки фигуры. Слова специалиста приводит издание Teleprogramma.pro.

Так, эксперт посоветовала россиянкам обратить внимание на юбку-карандаш. Она назвала эту вещь безукоризненным вариантом, легко сочетающимся с любой одеждой в гардеробе. При этом Иванова пояснила, что при выборе такой юбки стоит учитывать фактуру и дизайн и посоветовала присмотреться к вариантам из шерсти, кожи и кашемира.

«Если бедра достаточно широкие, то можно обратить внимание на юбку с защипами по талии. Она немного нивелирует их объем», - уточнила стилист.

Также эксперт отметила юбки длины макси из шелка или атласа. Такая модель делает женщину выше и визуально стройнит, считает специалист. Вдобавок обладательницам пышных форм также подойдут юбки струящегося силуэта и средней длины с легким клешем, подытожила Иванова. // Фото: unsplash.com / Lucas Hoang

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надя иванова