Россиянкам назвали лучшие наряды на этот Новый год

Наряды для празднования Нового года следует выбирать с учетом особенностей символа 2023 года - Черного водяного кролика. Об этом рассказала дизайнер Алеся Никонова, ее слова приводит «Газета.ру».

Как отметила специалист, для кролика характерны лаконичность, комфорт и натуральные природные цвета. Так, для праздника с друзьями дизайнер посоветовала россиянкам надеть силуэтное платье с вывернутыми швами контрастного цвета. Образ можно дополнить лаковыми сапогами на высоком каблуке или босоножками.

В то же время, на корпоратив специалист советует идти в свободном платье с разрезом. Любительницы более открытой одежды могут выбрать платье-комбинацию с декоративными шнурами.

Удачным сочетанием для новогодней ночи эксперт также считает черные или цвета шампанского брюки и рубашку в пижамном стиле. В качестве обуви для расслабленного варианта такого наряда она порекомендовала выбрать пушистые тапочки. «В сочетании с крупными аксессуарами и ярким макияжем образ заиграет более празднично», - заключила она. // Фото: freepik.com