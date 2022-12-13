Врач назвал причины зимних проблем со сном

Психотерапевт Виктор Нурдаев объяснил, почему зимой у людей возникают проблемы со сном. Слова специалиста приводит «Лента.ру».

Как отметил эксперт, в холодное время года в России солнечных дней заметно меньше, чем летом. Темнеет раньше. В результате гормональный фон принуждает человека «впасть в спячку».

«Все потому, что в темное время суток вырабатывается мелатонин - так называемый "гормон сна". В ясный же день в большем количестве выделяется серотонин. Благодаря этому люди чувствуют себя в приподнятом настроении, а значит - более активными», - объяснил он.

Чтобы побороть сонливость, врач посоветовал на постоянной основе соблюдать гигиену сна: не использовать гаджеты за два часа до сна, создавать комфортную зону для сна, которая будет ассоциироваться только с отдыхом, а также за четыре часа до отхода ко сну уделять внимание кардионагрузкам. // Фото: unsplash.com