Дети отравились на уроке химии после проведенного учителем опыта

В одном из сел Красноярского края директор школы провел урок химии и случайно отравил учеников. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, педагог смешал несколько реактивов во время опыта. Те воспламенились и выделили токсическое вещество. В результате отравились восемь учеников девятого класса.

По мнению прокуратуры, директор нарушил требования безопасности и не обеспечил средствами защиты детей.

Директора школы оштрафовали на 10 тысяч рублей, объявили выговор, а также отобрали ставку преподавателя химии, которую он совмещал со своей основной занятостью. // Фото: unsplash.com