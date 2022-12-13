13 декабря 2022, 20:14
Дети отравились на уроке химии после проведенного учителем опыта
В Красноярском крае педагога оштрафовали за отравление детей реактивами
В одном из сел Красноярского края директор школы провел урок химии и случайно отравил учеников. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, педагог смешал несколько реактивов во время опыта. Те воспламенились и выделили токсическое вещество. В результате отравились восемь учеников девятого класса.
По мнению прокуратуры, директор нарушил требования безопасности и не обеспечил средствами защиты детей.
Директора школы оштрафовали на 10 тысяч рублей, объявили выговор, а также отобрали ставку преподавателя химии, которую он совмещал со своей основной занятостью. // Фото: unsplash.com