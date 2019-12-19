Россиянкам назвали допустимый возраст для рождения первого ребенка

Репродуктивная функция женщины ограничена возрастом, поэтому первого ребенка лучше рожать до 35 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-репродуктолога, профессора Ксению Краснопольскую.

После уже происходит снижение потенциала к деторождению, поэтому лучше первого ребенка рожать пораньше,

- пояснила она.

По словам врача, с возрастом у женщины меньше шансов забеременеть и выше риск различных заболеваний в случае зачатия. Краснопольская отметила, что почти во всех развитых странах растет проблема бесплодия из-за смены репродуктивного поведения населения. Так, современные женщины предпочитают сначала получить образование и сделать карьеру, а уже потом заводить детей, в то время как в прошлые века главным приоритетом была семья.