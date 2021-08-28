Россиянка стала чемпионкой Паралимпиады в 50 лет

Россиянка Елена Прокофьева завоевала золото на Паралимпиаде в Токио в соревнованиях по настольному теннису в классе WS11. В финале она в четырех партиях обыграла французскую спортсменку.

Примечательно, что наша соотечественница стала чемпионкой Игр в возрасте 50 лет, сообщает «Фонтанка». Елена Прокофьева - двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы по настольному теннису.

Сборная России идет на третьем месте в медальном зачете Паралимпиады с 11 золотыми, 7 серебряными и 14 бронзовыми медалями. Лидирует Китай (20–12–19), Великобритания занимает вторую строчку (12–11–14). Фото russianparalymp/Instagram