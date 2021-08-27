На Земле предсказали «интернет-апокалипсис»

Мощные вспышки на Солнце могут отключить Интернет по всему миру. Опасения высказала американская исследовательница Сангита Абду Джиоти в докладе на конференции SIGCOMM 2021. Исследовательница оценила риски.

По данным докладчицы, мощные солнечные вспышки наблюдаются редко. Известно о трех подобных случаях, все они произошли до эпохи глобальной паутины. После трех десятилетий низкой солнечной активности вероятность, что мощная вспышка случится, есть.

По оценке ученой, наибольшая угроза представляется для подводных интернет-магистралей. Хотя оптоволокно не подвержено влиянию геомагнитно-индуцированных токов вспышек, но уязвима электроника расположенных каждые 50-100 километров повторителей, пишет «Лента.ру».

По оценке американки, Юго-Восточная Азия пострадает меньше, так как интернет-магистрали там короче. Наибольшему риску подвержены длинные кабели, соединяющие США и Европу. Для местной и региональной интернет-инфраструктуры угроза минимальна, поскольку кабели заземлены достаточно часто.

Исследовательница признала, что мощная вспышка не приведет к полному отключению интернета, но может его дестабилизировать. В результате такого явления может выйти из строя все оборудование на планете, в итоге человечество останется без спутникового интернета и систем глобального позиционирования. (фото Buddy_Nath, pixabay.com)