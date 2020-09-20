Россиянка погибла в Таиланде

В Таиланде 18 сентября погибла россиянка. Она разбилась во время поездки на мотоцикле, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По данным полиции, мотоцикл нашей соотечественницы столкнулся с автомобилем, за рулем которого находился гражданин Белоруссии. Женщина была в шлеме, но все равно получила тяжелые травмы головы.

Врачи и полиция оперативно прибыли на место происшествия, но спасти россиянку не удалось. Имя погибшей не называется.