Диетолог назвала самые полезные доступные продукты
Диетолог из Швеции Кристина Андерссон назвала продукты, которые она считает наиболее полезными для здоровья. Все они весьма доступны. Слова специалиста приводит РИА Новости.
Так, врач советует добавлять в рацион лук. Он содержит витамины и полезные вещества, а также обладает бактерицидным эффектом. Красный лук особенно богат антиоксидантами.
Капуста, по словам медика, содержит серосодержащие вещества, которые защищают организм от рака. Страдающим от проблем с желудком людям необходимо употреблять этот продукт приготовленным, а не сырым.
Картофель подходит для диетического питания, отмечает Андерссон. Это объясняется тем, что этот овощ лучше всего насыщает организм в пересчете на одну калорию.
Медик отметила также и пользу корнеплодов. Морковь, пастернак и разные виды свеклы содержат много минералов, являются хорошим источником углеводов и растительных волокон. В овсе есть полезные пищевые волокна особого типа под названием бета-глюканы, которые положительно влияют на уровень сахара и холестерина в крови. Диетолог советует есть цельное зерно, так как в нем больше питательных элементов.
Бобовые, такие как фасоль, нут и чечевица, чрезвычайно богаты белком и минералами. Андерссон добавила, что консервированная фасоль не теряет своих питательных свойств, но стоит несколько дороже.
Яйца также содержат много питательных веществ. Диетолог называет их природными мультивитаминами, так как в них в небольших количествах есть почти все необходимые человеку витамины и минералы, а также там содержится много полезных жиров и антиоксидантов.