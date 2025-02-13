Россиянина наказали за громкое мяуканье кота

Житель Благовещенска уехал на неделю, оставил кота одного в квартире и будет за это наказан. Историю приводит РИА Новости со ссылкой на управление ветеринарии по Амурской области.

По данным источника, мужчина уехал на некоторое время и оставил своего кота одного в запертой квартире. От скуки домашний питомец начал громко мяукать. На это обратили внимание соседи, которые вызвали полицию. Стражи порядка вместе с родственниками хозяина квартиры вскрыли дверь помещения. Выяснилось, что перед отъездом мужчина обеспечил питомца всем необходимым - стояли большие чашки с кормом и водой, а также несколько лотков. Кот кричал просто от скуки.

Было принято решение привлечь хозяина животного к административной ответственности за нарушение правил содержания питомцев. Также были нарушены права соседей на покой. Мужчину ждет штраф.

Отмечается, что кота забрали на передержку волонтеры. После возвращения горожанин сможет вернуть себе питомца. // Фото: unsplash.com / Dong Phuc Hai Trieu