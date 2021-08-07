Россиянин заразил коронавирусом полторы тысячи человек

Один человек в России заразил коронавирусом сразу 1,5 тысячи человек. Это максимальный случай суперраспространения, зафиксированный в стране. Об этом ТАСС сообщил руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Екатеринбурге Александр Семенов.

Семенов рассказал, что по статистике один пациент при инфицировании стандартным вариантом коронавируса заражает от двух до трех человек, при дельта-штамме - от пяти до шести человек. Но если заболевший не соблюдает социальную дистанцию, не надевает маску, идет в переполненный вагон метро, приходит на работу и начинает активно со всеми контактировать, у него есть шанс заразить в сотни раз больше людей.

Специалист не пояснил, как именно выявляют суперраспространителей и подсчитывают нанесенный ими ущерб. Однако считается, что их вклад в рост заболеваемости весьма велик.