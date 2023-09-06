Россиянин выиграл в лотерею полмиллиарда рублей

Житель Московской области выиграл в лотерею «Столото» 492 миллиона рублей. Мужчина пожелал не разглашать свое имя, пишет РИА Новости.

Известно, что победитель купил билет через мобильное приложение за 250 рублей. Отмечается, что мужчина использовал свое право на анонимность. Известно только, что он бизнесмен и владеет стоматологической клиникой.

Счастливчик взвесил все «за» и «против» и решил остаться инкогнито. Он сообщил о выигрыше только узкому кругу лиц. Отмечается, что часть средств победитель вложит в развитие бизнеса. Остальное потратит на семью. // Фото «Петрозаводск говорит»