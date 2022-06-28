Россиянин ушел в Финляндию через Карелию и жег костры из денег

Россиянин Илья перешел границу России с Финляндией в Карелии и попросил политического убежища. Он рассказал Yle, что шел 10 километров пешком, ориентируясь по компасу.

Он работал на родине психологом. Решение об отъезде принял утром, а вечером исполнил его.

– В рюкзак положил термос, нож, консервы и наличные. Надел теплую одежду и резиновые сапоги. Вечером я был уже в Карелии, а оттуда 10 километров пешком в сторону Финляндии,

– объяснил юноша.

Он сказал, что шел на запад, когда останавливался, жег костры, причем для растопки использовал даже свой школьный аттестат и денежные купюры.

Пограничные заграждения Илья преодолел лишь с третьего раза. Инструментов у него не было, забор просто «порвался». В Финляндии он запустил сигнальные ракеты, которые напугали местных жителей. Финны вызвали полицию.

Илью допросили, отвезли в центр для приема беженцев в Йоутсено. Сейчас он ждет решения о предоставлении убежища. // Фото: Sakari Piippo / Yle