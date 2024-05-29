Россиянин лишился головы после катания на гидроцикле

Предприниматель погиб в Башкирии. Мужчина катался по реке на гидроцикле неподалеку от села Юматово.

Судя по всему, он не увидел натянутый поперек реки Дема металлический трос от понтонного моста. На скорости он влетел в него и погиб. По сообщению «Фонтанки», мужчине отрезало полголовы, по информации МК – обезглавило.

Тело доставали из реки спасатели. Двое других приятелей погибшего смогли вовремя остановиться. Следователи проводят проверку по факту трагедии. // фото из телеграм-канала МЧС России