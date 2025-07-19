Россиянин делал предложение, пока вор крал его вещи

Туристы остановились в Пизе, а вещи оставили в арендованном автомобиле в центре города. Однако после ужина россияне увидели, что транспорт пуст, сообщили в телеграм-канале «Shot».

В машине лежали следующие вещи: четыре чемодана, ноутбуки, наушники, фотоаппарат и прочая дорогая техника. Общий ущерб составил более миллиона рублей.

Местная полиция не помогла россиянам, так как был выходной. Туристы вернулись на родину только с паспортами, телефонами и кольцом. © «Петрозаводск говорит»