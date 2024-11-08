Россияне узнали, как подготовить дачу к зиме

Перед тем, как закрыть дачу на зиму, на диваны, кресла, прочую мебель нужно набросить ткань или клеенку, чтобы обивка не пылилась. Любую еду необходимо убрать в герметично закрывающиеся емкости, шкафы и ящики - плотно закрыть, об этом сообщает Lenta.ru.

Дачу нужно обесточить, краны - снять и открыть, чтобы в трубы поступал воздух. Емкости, в которых что-то хранилось, нужно вытереть насухо и перевернуть. Если дача будет пустовать зимой, то из санузла надо полностью убрать воду, а в раковину и унитаз залить «незамерзайку». Если же на дачу зимой кто-то приедет, то водные коммуникации стоит утеплить.

Также необходимо плотно закрыть окна, а входной замок защитить от воды при помощи козырька или обычного пакета. Эксперты рекомендуют дополнительно смазать дверные петли. // Фото: unsplash / marcin kolodziejczak