Полицейские организуют массовые проверки в Петрозаводске в субботу

В субботу, 9 ноября, в Петрозаводске будет проведен рейд Госавтоинспекции «Контроль трезвости». Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Стражи порядка выйдут на улицы города, чтобы искать нетрезвых водителей. Для этого автомобили будут останавливать на дорогах в сплошном порядке.

Петрозаводчан просят помогать полиции. О пьяном человеке, садящемся за руль, можно сообщить по телефонам дежурной группы 715-900, 78-44-44. // Фото ГАИ