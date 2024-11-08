08 ноября 2024, 20:27
Полицейские организуют массовые проверки в Петрозаводске в субботу
Автомобилистов карельской столицы проверят на трезвость 9 ноября
В субботу, 9 ноября, в Петрозаводске будет проведен рейд Госавтоинспекции «Контроль трезвости». Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Стражи порядка выйдут на улицы города, чтобы искать нетрезвых водителей. Для этого автомобили будут останавливать на дорогах в сплошном порядке.
Петрозаводчан просят помогать полиции. О пьяном человеке, садящемся за руль, можно сообщить по телефонам дежурной группы 715-900, 78-44-44. // Фото ГАИ