08 ноября 2024, 20:27
Общество

Полицейские организуют массовые проверки в Петрозаводске в субботу

Автомобилистов карельской столицы проверят на трезвость 9 ноября

В субботу, 9 ноября, в Петрозаводске будет проведен рейд Госавтоинспекции «Контроль трезвости». Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Стражи порядка выйдут на улицы города, чтобы искать нетрезвых водителей. Для этого автомобили будут останавливать на дорогах в сплошном порядке.

Петрозаводчан просят помогать полиции. О пьяном человеке, садящемся за руль, можно сообщить по телефонам дежурной группы 715-900, 78-44-44. // Фото ГАИ

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Петрозаводск
ГАИ
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