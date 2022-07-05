Россияне устремились за финскими визами

С начала текущего года россияне уже подали около 60 тысяч заявлений на выдачу финских виз. Это больше, чем по итогам прошедшего года, передает Yle.

Большинство желающих оформить шенген традиционно было из Санкт-Петербурга. Там заявления подали 49 тысяч человек, это почти 83 процента от общего числа.

В Петрозаводске за визами обратились 4 тысячи человек, в Москве – столько же, в Мурманске – меньше 100.

При этом количество заявлений увеличилось за последний месяц, когда финны объявили, что снимают ковидные ограничения на границах.

Россия с 15 июля тоже снимает ограничения на пересечение границы, которые ввели во время пандемии. // Фото: pxhere.com