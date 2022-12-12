Россияне тратят на еду почти треть своих доходов

Жители России тратят на еду более 30 процентов своих доходов. В списке европейских стран по этому показателю наша страна расположилась на 31 месте с показателем 32,2%, среди соседей Литва (30%) и Румыния (33,4%). Это следует из рейтинга, подготовленного экспертами РИА Новости.

Лидером по доле расходов на еду оказался Казахстан. Более половины бюджета граждан занимает эта статья расходов (53%). Эксперты заявляют, что самый маленький процент отмечается у экономически развитых западноевропейских стран. Согласно рейтингу, меньше всех на еду тратят жители Люксембурга — всего 8,4% составляют расходы на продукты питания. В Великобритании доля расходов 10,5%, в Нидерландах 8,7%.

Самые большие показатели у стран Восточной Европы и государств бывшего Советского Союза. Население Северной Македонии, Молдавии, Белоруссии тратит на еду значительные суммы — более 37% всех своих расходов. // фото: wirestock // Freepik