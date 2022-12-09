Второй корабль-краболов спустили на воду в Карелии

Второй по счету корабль-краболов сошел на воду. Судно построили на Онежском судостроительном заводе, напомнил глава региона Артур Парфенчиков.

Корабль сошел со стапелей 9 декабря. Первое судно построили в январе текущего года. Всего по заказу компании «Русский краб» в Карелии должны построить семь подобных кораблей.

- Чувства переполняют. Сегодня мы спустили на воду краболов «Капитан Егоров»,

- написал губернатор.

Напомним, стоимость контракта на строительство специализированных кораблей составляет составляет свыше 10 миллиардов рублей. Корабли будут добывать краба на Дальнем Востоке. // фото: скриншот видео со страницы Артура Парфенчикова ВКонтакте