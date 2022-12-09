09 декабря 2022, 16:10
Второй корабль-краболов спустили на воду в Карелии
Семь судов по вылову и перевозке крабов построят в республике
Второй по счету корабль-краболов сошел на воду. Судно построили на Онежском судостроительном заводе, напомнил глава региона Артур Парфенчиков.
Корабль сошел со стапелей 9 декабря. Первое судно построили в январе текущего года. Всего по заказу компании «Русский краб» в Карелии должны построить семь подобных кораблей.
- Чувства переполняют. Сегодня мы спустили на воду краболов «Капитан Егоров»,
- написал губернатор.
Напомним, стоимость контракта на строительство специализированных кораблей составляет составляет свыше 10 миллиардов рублей. Корабли будут добывать краба на Дальнем Востоке. // фото: скриншот видео со страницы Артура Парфенчикова ВКонтакте