24 марта 2025, 18:48
Россияне смогут установить доверенных лиц для банковских операций
Нововведение вступит в силу с 1 сентября
Фото: freepik
С начала осени россияне смогут устанавливать доверенных лиц, чтобы подтверждать банковские операции. Этот законопроект был принят в рамках борьбы с кибермошенничеством, об этом сообщает ТАСС.
Например, пожилые родители могут попросить своих детей перепроверять банковские операции и давать добро на их совершение, если все будет хорошо. Это правило будет действовать в кредитных организациях при снятии наличных, совершении банковских переводов, в том числе операций с заемными средствами.
Данная мера позволит пресечь мошеннические схемы.