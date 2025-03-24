Россияне смогут установить доверенных лиц для банковских операций

С начала осени россияне смогут устанавливать доверенных лиц, чтобы подтверждать банковские операции. Этот законопроект был принят в рамках борьбы с кибермошенничеством, об этом сообщает ТАСС.

Например, пожилые родители могут попросить своих детей перепроверять банковские операции и давать добро на их совершение, если все будет хорошо. Это правило будет действовать в кредитных организациях при снятии наличных, совершении банковских переводов, в том числе операций с заемными средствами.

Данная мера позволит пресечь мошеннические схемы.