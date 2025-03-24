Озвучены самые востребованные специалисты

Спрогнозировано, специалисты каких отраслей станут востребованы, а надобность в каких наоборот упадет.

Специалисты отрасли по оказанию персональных услуг, обрабатывающего производства, транспортировки и хранения, гостиничного бизнеса и общепита, науки, информации и связи, здравоохранения будут востребованы к 2029 году. Такой прогноз кадровой потребности сделали в минтруда.

Спрос упадет на работников торговли, госуправления, обеспечения электроэнергией, сельского хозяйства, недвижимости, культуры и спорта, а также финансов и страхования, сообщает РБК.