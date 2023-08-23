Россияне рекордно потратились на новые машины

Эксперты оценили траты россиян на покупку новых автомобилей. В июле наши соотечественники потратили 272,6 млрд рублей. Это стало рекордным показателем за последние два года, сообщает ТАСС.

Если сравнить с июнем этого года, то расходы выросли на 16,7%, и более чем в три раза превысили показатель июля 2022 года. В июне было продано 82,4 тысячи новых авто, в июле – 95,7 тысяч. Для сравнения в июле прошлого года – 35,6 тысяч.

На долю проданных китайских машин пришлось 55,1% - 150,1 млрд. На втором месте – российские машины, на третьем с сильным отставанием корейские бренды. // фото freepik.com/ 23 Standret