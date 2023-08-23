Часть Петрозаводска в четверг останется без электроэнергии

В четверг, 24 августа, в Петрозаводске ожидаются отключения электричества. Об этом напоминает ЕДДС.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, с 9 до 16 часов без света останутся здания на улицах Логмозерской, Федоровской, Сиговой, Корюшковой, Ряпушковой, Щучьей, Рабочей, Симеоновской, Анны Романовой, Борнаволокской, Алексеевской, Борисовской, в проездах Камышовом, Гапнаволокском, Рыбацком, Сосновецком, Тихом, в переулках Михайловском, Копылокском, Святлицком, Щелейкенском, на набережной Логмозерской.

Причиной временных неудобств станут плановые работы на сетях. // Фото: unsplash.com / Anthony Indraus