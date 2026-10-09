Россияне пожаловались на нашествие вонючих клопов

На юге России насекомые массово ищут укрытие на зиму

фото «Петрозаводск говорит»

Россияне пожаловались на полчища мраморных клопов. Нашествие насекомых осенью наблюдается в Дагестане и Краснодарском крае. Причина скопления азиатских щитников связано с поиском укрытия на время холодов. По словам российских туристов, похожая ситуация наблюдается и в Абхазии.

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Клопы покидают остывающие поля и сады и ищут укрытия в постройках, домах, где потеплее. Для человека эти насекомые не вредны, но вызывают дискомфорт, вдобавок они выделяют неприятный запах при испуге или если человек раздавит насекомое. Также клопы наносят серьезный ущерб сельскому хозяйству.

Россияне снимают видео и жалуются, что не могут даже открыть дверь автомобиля из-за скопления этих вонючих вредителей.

О росте популяции этих насекомых ранее предупреждали экологи.