Россияне останутся без сайры в этом году

Российские суда еще не приступали к ловле сайры. В текущем году эта рыба вряд ли зайдет в нашу экономзону. В пресс-службе Росрыболовства прогнозируют дефицит, ссылаясь на данные специалистов.

Промысел сайры в открытых водах ведут флот Тайваня, КНР, Южной Кореи, Японии. Иностранные рыбаки уже выловили 13 661 тонну.

Около границы России работают порядка 100 судов. Они ловят пелагические виды рыб. Однако по иваси и скумбрии специалисты дефицита в России не прогнозируют. // Фото: объединенная пресс-служба Росрыболовства