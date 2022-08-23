Глава Чебоксар умер в 38 лет

Глава Чебоксар Олег Кортунов умер в возрасте 38 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации главы Чувашии.

Уточняется, что Кортунов скончался вечером в понедельник. Причина смерти политика не называется, однако, по данным источника, речь может идти о сердечной недостаточности.

Олег Кортунов был председателем городского собрания и главой Чебоксар с 2020 года. Фото РИА Новости