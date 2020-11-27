Россияне назвали необходимый для комфортной жизни размер пенсии

Россияне, работающие в разных сферах, рассказали о размере пенсии, который необходим им для комфортной жизни в старости. Данные опроса публикует РБК.

Так, например, работники отрасли финансирования, программирования и строительства имеют самые солидные запросы. Они хотели бы получать пенсию в размере более 100 тысяч рублей в месяц.

Более скромные пожелания у представителей других специальностей. Так, медики, учителя, водители, работники ресторанов и кафе рассчитывают получать в старости от 40 до 50 тысяч рублей. Каждый пятый работник производства согласен на пенсию 30-40 тысяч рублей. Фото progorodsamara.ru