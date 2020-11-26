Задержан бывший замглавы ФСИН Валерий Максименко

Бывший заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко задержан по обвинению в превышении должностных полномочий при строительстве ведомственных объектов. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Максименко задержан, ему предъявлено обвинение, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

По версии следователей, в 2018 году он незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 гг.)» между территориальными управлениями ФСИН России и ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу» ФСИН России. При этом у строительной организации не было ни производственных, ни кадровых ресурсов.

В итоге ФЦП на 2018-2019 годы была не исполнена на сумму свыше 2,1 млрд рублей, 14 объектов уголовно-исполнительной системы не ввели в эксплуатацию. Унитарному предприятию были причинен ущерб на сумму свыше 189 млн рублей в виде дополнительных затрат на строительство и штрафов за несвоевременное выполнение госконтрактов.

По сообщению РИА Новости, Максименко был освобожден от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний России 18 марта 2020 года. (фото ria.ru)