Россияне массово жалуются на сбой в работе Wildberries

Пользователи популярного маркетплейса Wildberries стали жаловаться на проблемы с работой площадки. По данным сервиса Downdetector, в понедельник более семи тысяч пользователей сообщили о сбое в работе приложения, а также проблемах с отслеживанием уже приобретенных товаров, некоторые жалуются на проблемы с загрузкой сайта.

Сбой затронул и пользователей из Карелии. На проблемы с работой Wildberries обратили внимание и читатели «Петрозаводск говорит». В частности, наша читательница рассказывала о странностях в работе личного кабинета. 12 марта, по ее словам, из личного кабинета в интернет-магазине пропали заказы, но остались сообщения о старых покупках, а 13 марта и вовсе исчезли все личные данные.

Отметим, что при попытке написать обращение сотрудникам онлайн-магазина также возникают трудности – невозможно выбрать ни тему письма, ни раздел, соответственно отправить сообщение не получается. Также у пользователей из Карелии пропали данные о доставках.

По сообщению «Лента.ру», сбой затронул Москву, Санкт-петербург и другие города России, также жалобы поступили от пользователей из Белоруссии.

Представитель онлайн-площадки Wildberries сообщил в «Телеграме» о проводимых работах по устранению неполадок, пишет Altapress.ru. (фото pixabay.com, janeb13)