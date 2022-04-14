Россиянам закрыли доступ к шрифтам Times New Roman и Arial

Американская компания Monotype закрыла доступ к своей библиотеке для россиян. Эта компания, в том числе, владеет правами на шрифты Times New Roman и Arial, пишут «Ведомости».

Отмечается, что сайт американской фирмы доступен в России, однако при попытке открыть страницу с каталогом шрифтов пользователь видит сообщение о запрете доступа. «Вероятно, владелец сайта установил ограничения, которые препятствуют вам получить доступ к сайту», – пишет издание.

В библиотеку Monotype входят также такие шрифты, как Verdana, Tahoma и Helvetica. Фото pixabay.com/janeb13